Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Владимир Зеленский рассмотрел петицию от 9 января 2023 года, размещенную на сайте ОП, "Просим Президента обратиться в Верховную Раду, чтобы та рассмотрела законопроекты о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ".

В ответ президент отметил верховенство права в Украине и напомнил о второй части статьи 81 Конституции, которая устанавливает условия для досрочного прекращения полномочий нардепов. Так, подобные действия предусматриваются в следующих случаях:

1) сложение полномочий по личному заявлению депутата;

2) вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении него;

3) признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;

4) прекращение его гражданства или его выезда на постоянное жительство

за пределы Украины;

5) если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, приводящих

к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства им не устранены;

6) невхождение народного депутата Украины, избранного от политической партии

(избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой

политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного

депутата Украины из состава такой фракции;

7) его смерти.

"Учитывая указанное, я обратился к председателю Верховной Рады Украины Р. Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", - ответил Владимир Зеленский.