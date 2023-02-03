Лишение депутатских мандатов членов ОПЗЖ: Зеленский отреагировал на вторую петицию
Вторая петиция о лишении мандатов депутатов партии ОПЗЖ снова набрала необходимое количество голосов, Владимир Зеленский отреагировал на нее
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Владимир Зеленский рассмотрел петицию от 9 января 2023 года, размещенную на сайте ОП, "Просим Президента обратиться в Верховную Раду, чтобы та рассмотрела законопроекты о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ".
В ответ президент отметил верховенство права в Украине и напомнил о второй части статьи 81 Конституции, которая устанавливает условия для досрочного прекращения полномочий нардепов. Так, подобные действия предусматриваются в следующих случаях:
1) сложение полномочий по личному заявлению депутата;
2) вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении него;
3) признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;
4) прекращение его гражданства или его выезда на постоянное жительство
за пределы Украины;
5) если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, приводящих
к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства им не устранены;
6) невхождение народного депутата Украины, избранного от политической партии
(избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой
политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного
депутата Украины из состава такой фракции;
7) его смерти.
"Учитывая указанное, я обратился к председателю Верховной Рады Украины Р. Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", - ответил Владимир Зеленский.
- Напомним, 13 января Верховная Рада конституционным большинством лишила мандатов депутатов ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
- До этого Зеленский лишил их гражданства Украины.
- 9 января на сайте Офиса президента появилась петиция о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ. Она набрала более 25 тыс. голосов, необходимых на вынесение ее на рассмотрение президента.
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