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Лишь три украинца: кто сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Весь список команд

9 декабря, 2021 четверг
23:13
Спорт

Сегодня, 9 декабря, определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", итальянские "Ювентус" и "Интер", испанские "Реал", "Вильярреал" и "Атлетико", французские "Лилль" и ПСЖ, португальские "Бенфика" и "Спортинг", немецкая "Бавария", австрийский "Зальцбург" и амстердамский "Аякс".

Для всех украинских команд еврокубковый сезон завершился. "Динамо" и "Шахтер" заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов, а "Заря" не смогла выйти в плей-офф Лиги конференций.

Украину в 1/8 финала ЛЧ представят игроки, выступающие в зарубежных клубах. Голкипер "Реала" Андрей Лунин, защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко и форвард "Бенфики" Роман Яремчук.

В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Начало в 13:00

В 1/8 финала не могут встретиться команды из одной группы или представители одной страны.

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2021, четверг
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