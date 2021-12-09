Лишь три украинца: кто сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Весь список команд

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



В 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", итальянские "Ювентус" и "Интер", испанские "Реал", "Вильярреал" и "Атлетико", французские "Лилль" и ПСЖ, португальские "Бенфика" и "Спортинг", немецкая "Бавария", австрийский "Зальцбург" и амстердамский "Аякс".



Для всех украинских команд еврокубковый сезон завершился. "Динамо" и "Шахтер" заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов, а "Заря" не смогла выйти в плей-офф Лиги конференций.



Украину в 1/8 финала ЛЧ представят игроки, выступающие в зарубежных клубах. Голкипер "Реала" Андрей Лунин, защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко и форвард "Бенфики" Роман Яремчук.



В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Начало в 13:00



В 1/8 финала не могут встретиться команды из одной группы или представители одной страны.

8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло на выезде лиссабонской "Бенфике".

В другом матче "Бавария" разгромила "Барселону" и отправила испанцев в Лигу Европы.

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