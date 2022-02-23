"Лишь сильный ответ прекратит эскалацию": Науседа призвал НАТО "подать четкий сигнал", что ни одна страна не имеет права запрещать другой вступить в Альянс
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна не признает никаких попыток подорвать территориальную целостность Украины
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой, передает Еспресо.TV.
"Литва с вами, с Украиной. Недостойное поведение РФ, которое мы наблюдаем - не повод для удивления. 8 лет назад это началось в Крыму и на Донбассе. Сейчас Россия сделала еще один бесстыдный шаг через "красную" линию. Луганск и Донецк есть и всегда будут частью Украины. Литва не признает никаких попыток взорвать территориальную целостность Украины, так же мы не признаем незаконную аннексию Крыма", - сказал Науседа.
По его словам, в свете российской агрессии Украина не останется в одиночестве.
"Мы будем стоять рядом с братским государством и помогать, чем можем. С другой стороны, пора действовать. Я очень приветствую объединенную реакцию ЕС относительно действий РФ по признанию так называемых республик. Только серьезный и сильный ответ может прекратить дальнейшую эскалацию. НАТО должен подать четкий сигнал, что изменений политики по свободе присоединения не будет и ни одна страна мира не имеет права подрывать суверенность
любой страны или ее желание присоединиться к Альянсу", - добавил президент.
Он отметил, что "мы не можем разрешить, чтобы военная сила и угроза стала решающим фактором".
"Украина продемонстрировала незаурядные усилия по реформированию страны и подтвердила серьезность своих намерений присоединиться к Евросоюзу. Мы как страна готовы поддержать это движение Украины. Считаю, что наши партнеры смогут передать этот крепкий сигнал и хочу сказать, что сделаю все от меня зависящее, чтобы голос Литвы был четким и понятным", - подытожил Науседа.
- Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донбасса. Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
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