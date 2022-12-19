Лишь с одним аргентинцем: обнародован неожиданный состав символической сборной ЧМ-2022
В символическую сборную чемпионата мира-2022 по футболу по версии Who Scored попал только один игрок сборной Аргентины - Лионель Месси
Об этом сообщает статистический портал WhoScored .
В символическую сборную попал только один игрок победителей турнира сборной Аргентины - Лионель Месси. Именно у него оказался самый высокий рейтинг среди всех футболистов на турнире в Катаре – 8,25.
Больше всего в команде оказалось представителей сборной Франции, проигравшей Аргентине в финале в серии послематчевых пенальти. В состав попали Тео Эрнандес, Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе.
Символическая сборная ЧМ-2022 по версии WhoScored
Голкипер : Доминик Ливакович (Хорватия)
Защитники : Ашраф Хакими (Марокко), Родри (Испания), Гарри Магвайр (Англия), Тео Эрнандес (Франция)
Полузащитники : Каземиро (Бразилия), Антуан Гризманн (Франция), Джуд Беллингем (Англия);
Форварды : Бруну Фернандеш (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция).
- 18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира-2022.
- Лионеля Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира-2022 в Катаре.
- Француз Килиан Мбаппе забил 8 голов и стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 .
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