"Лишь изгнание агрессора с нашей земли способно принести нам справедливый мир", - Епифаний в Чернигове
В воскресенье, 10 апреля 2022 года, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний прибыл в освобожденный от российских захватчиков Чернигов, чтобы "разделить здесь с верующими радость совместной молитвы и богослужения"
Об этом иерарх заявил у себя на фейсбуке, передает Еспресо.TV.
"После страшных недель осады российскими войсками, ежедневных обстрелов и бомбежек, которые они пережили, к этому древнему и славному городу и ко всему Северскому краю возвращается если еще не окончательный мир, - ибо озлобленный и коварный враг остается близко - это свобода. Чернигов за сохранение своей свободы заплатил страшную цену сотен унесенных российскими душегубами жизней, цену больших разрушений и страданий", - отметил Епифаний.
Он подчеркнул, что черниговцы героически прикрыли собой Киев.
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"Победа защитников Чернигова и его жителей, мужественно отстоявших этот княжеский и казацкий город, спасла гораздо больше жизней, остановила нашествие вражеской орды в ее движении в столицу, сломала кремлевский план быстрого уничтожения нашей государственности. Враг готовил и Чернигову, и Киеву, и до сих пор готовит для всего украинского народа судьбу Мариуполя, судьбу Бучи , судьбу Ягодного и Новоселовки и других городов, городков и сел нашей Родины, куда он вошел", - добавил глава ПЦУ.
"Видя те страдания, разрушения, зверское насилие и распространение смерти, которые Россия несет в каждый уголок Украины, до которого еще способна дотянуться, мы еще лучше понимаем, что только борьба с агрессором, изгнание его с нашей земли способны принести нам справедливый мир", – подчеркнул митрополит Эпифаний.
- Напомним, Папа Римский Франциск призвал к Пасхальному перемирию в Украине.
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