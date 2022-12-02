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OPINION

Лис в курятнике. Выгонят ли Россию из Совбеза ООН?

Игорь Гулик
2 декабря, 2022 пятница
20:06
Мнение

Исторической миссией ООН в коренной перестройке системы мировой безопасности должно стать изгнание России как самозванца, мошенника и убийцы

Если Путин хотел вторжением в Украину сломать мировой порядок, ему это удалось. С точностью до наоборот. Россию изгнали из многих международных организаций, торговать с ней является токсичным бизнесом, общаться с кремлевскими руководителями в дипломатических кругах считают языкетоном.

Россия погружается в пропасть изоляции, и все более отчетливо в ее "лице" проступают черты Северной Кореи Кимов.

Страна-террорист с кровавой "кредитной историей" репрессий, геноцидов, депортаций, вторжений в чужие территории еще пытается подавать миру какие-то непонятные сигналы, шантажируя его то "ядерным оружием", то новым голодом, то еще какими-то пропагандистскими фейками. Арсенал этих методов истощается, как и запас ракет или других видов смертоносного железа.

История России будет переписана заново. Она станет такой, какой есть на самом деле – отвратительной, полной лжи и фальсификаций, подкупов и запугиваний, — а не гламурной и "героической", как ее подавали до сих пор "повара" из кремлевского информационного фаст-фуда.

Когда на Парижской мирной конференции по окончании Первой мировой войны по инициативе американского президента Вудро Вильсона была основана Лига наций, то, очевидно, само существование такого института вселяло надежду. На мир, сотрудничество, урегулирование международных недоразумений путем дипломатии.

История России будет переписана заново. Она станет такой, какой на самом деле – отвратительной, полной лжи и фальсификаций, подкупов и запугиваний, — а не гламурной и "героической", как ее подавали до сих пор "повара" из кремлевского информационного фаст-фуда

Когда в 1946 году Лигу наций распускали, поскольку формальной причиной была ее неспособность предотвратить Вторую мировую войну, еще более разрушительную и кровавую, то, по-видимому, руководствовались более рациональными и прагматическими мотивами. Опыт, знаете ли… И создавали ее, в первую очередь, страны-победители в битве с фашизмом. Они и составили "узкий круг" (Китай, Франция, США, Великобритания, СССР), — Совет Безопасности ООН.

С тех пор прошло немало времени. И, конечно, кроме постоянных членов в СБ ООН происходит ротация представителей стран – участников ООН. Но главным рычагом, который оказался архаичным в условиях, когда член Совета Безопасности сам стал агрессором, то есть сломал составляющую безопасности, осталось право вето. Нонсенс: Россия за столом ООН диктует свою волю и блокирует все решения и резолюции, направленные на урегулирование конфликта с ее участием. Более того, заваливает РБ собственными резолюциями, которые иначе как пропагандистскими фейками не назовешь.

Поэтому Верховная Рада Украины обратилась к ООН с призывом исключить Россию из этой организации.

Но суть, мне кажется, не в том. Россия вообще не имеет права не только быть среди членов Совета Безопасности, но и вообще переступать порог здания на Площади Объединенных наций, 760 в Нью-Йорке. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица не устает напоминать членам международного сообщества о не легитимности пребывания РФ в зале Генассамблеи в целом и Совбеза в частности. Он говорит, что Россия стала "раковой опухолью в теле Совета Безопасности, и ее нужно удалить, прежде чем целая система ООН получит метастазы". Кислица отмечает: "Мы уже устали от постоянного повторения того, что позволять России использовать право Советского Союза налагать вето на решение Совета Безопасности на самом деле не дает этому органу возможности выполнять свою главную миссию согласно уставу ООН, а именно — поддержание международного мира и безопасности".

Россия вообще не имеет права не только быть среди членов Совета Безопасности, но и вообще переступать порог здания на Площади Объединенных наций, 760 в Нью-Йорке

Читайте также: Террористы за столом Совбеза ООН после массированной атаки по Украине - насмешки над мирными усилиями, — Кислица

Дело в том, что среди государств-основательниц ООН не было… России. Сталин, желая получить больше голосов, протолкнул идею мандата для СССР, Украины и Белоруссии. С распадом СССР его мандат утратил силу. А Россия должна пройти необходимую для неофитов процедуру принятия. В то же время она мошеннически перебрала на себя полномочия эксСоюза.

Томас Вайс, ученый и исследователь глобального управления Чикагского совета международных дел, обрисовал этот процесс так: "Советский Союз распался в декабре 1991 года. Тогда я был удивлен, что произошло лишь внезапное изменение флага Союза Советских Социалистических Республик на российский в Генеральной ассамблее ООН - и все. Но ни одно государство в то время не подняло этот вопрос".

Каждая страна-участник оплачивает определенные средства деятельности Организации. Было бы аморальным и недопустимым, когда часть этих денег будет запятнана кровью украинцев – и защитников, и гражданских. Разве на этом должен строиться новый мир?

Российская война против Украины, думаю, взбудоражит немножко поросший кувшином плес ООН. Во всяком случае даже исходя из того, что каждая страна-участник платит определенные средства на деятельность Организации. Было бы аморальным и недопустимым, когда часть этих денег будет запятнана кровью украинцев – и защитников, и гражданских. Разве на этом должен строиться новый мир?

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Исторической миссией ООН в коренной перестройке системы мировой безопасности должно стать изгнание России как самозванца, мошенника и убийцы. Если этого не произойдет, ООН рискует повторить судьбу Лиги наций. Ей на место придет новый институт, сформированный из победителей войны с путинской Россией. Не сомневаюсь, что среди них будет Украина.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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