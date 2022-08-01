Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

Отмечается, что бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестают производиться в России уже к концу 2022 года, а сама компания полностью прекратит их продажу и дистрибьюцию.

В компании объяснили, что такое решение принято, поскольку текущая ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес в России.

По информации Telegram-канала Mash, сотрудникам завода в Петербурге объявили, что предприятие ликвидируют, а персонал сократят.

21 июля российский рынок покинула американская компания Beam Suntory, производившая бурбон Jim Beam. Аналогично поступит и шотландская Edrington. Ей принадлежат бренды Macallan, Highland Park, Famous Grouse, Glenrothes.

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