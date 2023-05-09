Лионель Месси будет играть в Саудовской Аравии со следующего сезона, - AFP
Игрок французского ПСЖ Лионель Месси будет играть в Саудовой Аравии со следующего сезона
Об этом сообщает издание Agence France-Presse .
Источник, знакомый с переговорами, сообщил, что соглашение уже заключено. Со следующего сезона 35-летний аргентинец начнет выступать на Ближнем Востоке.
Источник назвал сумму, полученную Месси, огромной.
Контракт Месси с "Пари Сен-Жермен" истекает 30 июня этого года.
В этом сезоне Месси забил 15 голов и 15 раз отдал результативные передачи в 28 матчах Лиги 1.
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