Лионель Месси будет играть в Саудовской Аравии со следующего сезона, - AFP

Об этом сообщает издание Agence France-Presse .

Источник, знакомый с переговорами, сообщил, что соглашение уже заключено. Со следующего сезона 35-летний аргентинец начнет выступать на Ближнем Востоке.

Источник назвал сумму, полученную Месси, огромной.

Контракт Месси с "Пари Сен-Жермен" истекает 30 июня этого года.

В этом сезоне Месси забил 15 голов и 15 раз отдал результативные передачи в 28 матчах Лиги 1.