Линн Трейси утвердили новым послом США в России

Об этом сообщает The Washington Post.

За кандидатуру Трейси проголосовали 93 сенатора, еще два высказались против.

Карьерная дипломат, Трейси ранее работала в посольстве США в Армении и владеет русским языком. Она станет первой женщиной, возглавившей американское диппредставительство в России.

В должности главы дипломатического представительства США в Москве Трейси заменит ушедшего в отставку в сентябре из-за семейных обстоятельств Джона Салливана.

Как отмечает The Washington Post, Трейси возглавит посольство в РФ при чрезвычайных обстоятельствах – спустя почти 10 месяцев после того, как президент России Владимир Путин решил совершить полномасштабное вторжение в Украину.

Штат посольства США в Москве значительно сократился с прошлого года, когда Россия запретила американскому диппредставительству нанимать персоналом из России или третьих стран, что заставило посольство уволить 182 местных сотрудника и десятка подрядчиков.

Напомним, 4 сентября посол США в России Джон Салливан закончил свою работу и вернулся на родину. В посольстве отметили, что Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на этом посту почти три года. Известно, что он был назначен послом США в России в декабре 2019 года, еще при президенте Дональде Трампе, и остался в должности после избрания Джо Байдена.

14 сентября стало известно, что Байден предложит кандидатуру Линн Трейси на должность посла в России. Линн может стать первой женщиной-послом Соединенных Штатов в РФ

21 сентября Байден официально предложил кандидатуру посла США в России.

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