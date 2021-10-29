LinkedIn запускает глобальную сеть для фрилансеров

Об этом сообщает TechCrunch.



Согласно сообщению, социальная сеть для деловых контактов LinkedIn, принадлежащая Microsoft, открывает новую платформу на рынке труда для фрилансеров Marketplace.



Отмечается, что платформа Marketplace позволит работодателям искать фрилансеров по всем странам мира. При этом фрилансеры не смогут искать работу сами. Они смогут только настроить профиль и ждать, пока с ними свяжется потенциальный работодатель.



Помимо платформы LinkedIn представил также несколько других ключевых обновлений. Речь идет о новых фильтрах поиска постоянных рабочих мест, индикаторе "Готов к работе", а также о проверке требований компании относительно вакцинации (если работодатель указал эти данные).



В издании напомнили, что сервис Marketplace впервые стал известен в феврале этого года. С тех пор компания запустила его бета-версию в США, которая уже привлекла 2 млн пользователей социальной сети. В настоящее время сервис доступен по всему миру.

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