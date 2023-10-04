Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии LinkedIn внедрит искусственный интеллект, чтобы облегчить поиск работы

LinkedIn внедрит искусственный интеллект, чтобы облегчить поиск работы

4 октября, 2023 среда
06:47
Технологии LinkedIn

Социальная сеть LinkedIn добавит функции искусственного интеллекта, что позволит рекрутерам быстрее находить кандидатов на работу, а специалистам по маркетингу создавать рекламные кампании несколькими кликами

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что LinkedIn насчитывает более 950 миллионов пользователей, большинство из которых не платят за использование социальной сети. Основная деятельность LinkedIn состоит в том, чтобы взимать плату с рекрутеров, маркетологов и специалистов по продажам за доступ к своей казне данных.

Благодаря новому внедрению рекрутер может задавать те же вопросы, а компьютер может задавать их в ответ. Например, сможет спросить рекрутера, заинтересован ли он в квалифицированных кандидатах из другого города, где у компании также есть офисы, или люди, чьи должности не совпадают, но имеют схожие навыки.

Сообщается, что LinkedIn добавляет подобные инструменты для маркетологов, которые ищут потенциальных клиентов, а также представляет инструмент, использующий искусственный интеллект для чтения вебсайта компании и создание маркетинговой кампании для продуктов и услуг для бизнеса, которые будут затем запускаться на сайте LinkedIn.

В издании добавили, что компания не планирует взимать дополнительные средства за новые функции.

  • Apple работает над созданием генеративного искусственного интеллекта типа ChatGPT. Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания уже активно использует ИИ во всех своих продуктах.
Общество
Мир
искусственный интеллект
Читайте также:
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
3 октября, 2023 вторник
Мы свидетели первых капель дождя, который может превратиться в подлинное политическое цунами. Колонка Виталия Портникова
Бен Воллес
2 октября, 2023 понедельник
"Эту войну можно выиграть": Уоллес рассказал, что может спасти Путина и почему Украина должна усилить мобилизацию
Олексій Арестович
2 октября, 2023 понедельник
По возвращении в Украину Арестович должен быть арестован, - нардеп Дунда
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.17
  • EUR
    Покупка 39.72
    Продажа 40.72
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
4 октября
07:23
Силы обороны ведут штурмовые действия южнее Бахмута и закрепляются на занятых рубежах, - Генштаб
07:09
Правозащитники заявили, что 16-летняя иранская девушка находится в коме после нападения полиции морали
06:43
Ресурсов, выделенных в США в поддержку Украины, может хватить на несколько месяцев, – Кирби
06:20
Путин планирует минимально упоминать войну в Украине во время избирательной кампании, - ISW
06:04
В Молдове суд допустил к выборам бывших членов пророссийской партии "Шор"
05:43
Анонс
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды 4 октября
05:35
"Серьезная военно-политическая провокация": Северная Корея раскритиковала США за то, что ее назвали постоянной угрозой
04:37
На войне погиб доброволец из Латвии, - СМИ
04:05
Обновлено
В Венеции автобус свалился с путепровода: погиб не менее 21 человек. Среди жертв идентифицировали 5 украинцев
03:09
Иностранцам трудно воспринимать, что мы здесь какие-то мероприятия проводим, а параллельно идет война, - легкоатлетка Левченко
02:48
Силы обороны уничтожили 8 росийсских складов на Таврическом направлении
01:52
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 октября
01:23
Сборная Украины по волейболу проиграла чемпионам мира по отбору на Олимпиаду-2024
00:50
Минэнерго опровергло российский фейк о проблемах с ядерным топливом на Ровенской АЭС
00:17
Эксклюзив
Михаил Федоров
Электронный реестр военнообязанных уже функционирует и постоянно наполняется информацией, - Федоров
00:16
Обновлено
"Арсенал" с Зинченко проиграл "Лансу", Трубин пропустил от "Интера", результаты других матчей Лиги чемпионов
2023, вторник
3 октября
23:56
Маккарти отправили в отставку с поста спикера Палаты представителей США
23:21
"Теперь видно дно": в НАТО призвали союзников увеличить производство боеприпасов для Украины
23:08
Евросоюз в декабре объявит о начале переговоров о вступлении Украины, - Politico
22:24
Араїк Арутюнян
Азербайджан задержал трех экспрезидентов непризнанного Нагорного Карабаха, - СМИ
22:15
Минобороны Украины требует от компании из Хорватии вернуть 3,2 млн евро за непоставленные гранаты
22:07
Эксклюзив
Глен Грант
Полковник Грант назвал условие вступления Украины в НАТО до завершения войны с РФ
21:12
Эксклюзив
У Украины есть год, чтобы подготовиться к возможной остановке помощи от США, - экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий
20:53
Евро-2024: Ребров нашел замену травмированному лидеру сборной Украины Цыганкову
20:42
Эксклюзив
Деньги
Золотовалютный резерв беспрецедентно высок: Гетманцев рассказал, чего ждать от курса валют
20:24
Аналитика
Сергей Згурец
Идет борьба на участках фронта, открывающих ВСУ путь на юг для перерезки сухопутного коридора. Колонка Сергея Згурца
20:21
Байден провел телефонный разговор с мировыми лидерами и призвал к постоянной поддержке Украины
20:07
На фронте за сутки произошло 26 боестолкновений, враг нанес 3 ракетных и 80 авиаударов
20:02
С 2030 года все мусорные полигоны Украины должны соответствовать экостандартам ЕС, - Минзащиты окружающей среды
19:58
"Харьков помогает держать весь наш Восток": Зеленский провел совещания с ответственными за город и область
19:30
Прятал "товар" в рюкзаке дочери: в Одессе полиция изъяла у мужчины почти 1,4 кг кокаина
19:03
Обзор
Победные новости 587-го дня войны: функциональное поражение Черноморского флота РФ и доплаты украинским военным
18:34
Названа дата выхода франко-украинской исторической драмы SHTTL/ШТТЛ в кинотеатрах Украины
18:26
Киевсовет призывает центральную власть не изымать НДФЛ из местных бюджетов
18:25
Киев увеличил помощь на технику для военных: дополнительно выделено 1,26 млрд грн
18:22
НАБУ объявило подозрение в получении взятки мэру Сум и директору Департамента инфраструктуры города
18:13
ВАКС арестовал имущество трех обвиняемых по делу "Роттердам+"
18:05
ГП "Антонов" будет производить беспилотники на базе французского дрона Aarok
18:01
Эксклюзив
В Черном море наш флот уже обладает силой и мощью, - Гуменюк
17:47
Приложение "Дия"
В Дии заработала услуга возврата вкладов из обанкротившегося банка
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV