LinkedIn внедрит искусственный интеллект, чтобы облегчить поиск работы
Социальная сеть LinkedIn добавит функции искусственного интеллекта, что позволит рекрутерам быстрее находить кандидатов на работу, а специалистам по маркетингу создавать рекламные кампании несколькими кликами
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что LinkedIn насчитывает более 950 миллионов пользователей, большинство из которых не платят за использование социальной сети. Основная деятельность LinkedIn состоит в том, чтобы взимать плату с рекрутеров, маркетологов и специалистов по продажам за доступ к своей казне данных.
Благодаря новому внедрению рекрутер может задавать те же вопросы, а компьютер может задавать их в ответ. Например, сможет спросить рекрутера, заинтересован ли он в квалифицированных кандидатах из другого города, где у компании также есть офисы, или люди, чьи должности не совпадают, но имеют схожие навыки.
Сообщается, что LinkedIn добавляет подобные инструменты для маркетологов, которые ищут потенциальных клиентов, а также представляет инструмент, использующий искусственный интеллект для чтения вебсайта компании и создание маркетинговой кампании для продуктов и услуг для бизнеса, которые будут затем запускаться на сайте LinkedIn.
В издании добавили, что компания не планирует взимать дополнительные средства за новые функции.
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