Линию боевых столкновений отодвинули от Днепропетровской области в Херсонскую, – Александр Вилкул

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"Мы уже танков не боимся, и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыдно", - экс-нардеп, а ныне офицер и командир ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол