Линию боевых столкновений отодвинули от Днепропетровской области в Херсонскую, – Александр Вилкул
Линия военных столкновений отодвинута от Днепропетровской области и теперь проходит по территориям Херсонской области
Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в эфире телемарафона.
Он также рассказал, что под контроль Украины было возвращено более 15 населенных пунктов. Специалисты восстанавливают там инфраструктуру, в частности линии электропередач.
- Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что идея создания "ХНР" провалилась, поэтому российские захватчики будут пытаться присоединить оккупированные территории Херсонщины к аннексированному Крыму.
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