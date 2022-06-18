Линия столкновения на Луганщине является одной большой горячей точкой, - глава ВГА Власенко
Глава ВГА Северодонецкого района Роман Власенко сообщил, что ВСУ держат оборону и наносят контрудары врагу
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Вся линия столкновения на Луганщине - это одна большая горячая точка. Северодонецк и окрестности под вражеским огнем. Работает артиллерия, авиация. Наши ребята держат оборону и наносят контрудары россиянам. В Северодонецке и окрестностях у противника успехов нет. Другое направление - Лисичанск - Устиновка - Новотошковка.Там у россиян успеха нет, но работает артиллерия и авиация. Третье направление - от Попасной в сторону Берестового - продолжаются попытки врага штурмовать Берестово и взять под контроль трассу Бахмут - Лисичанск - Северодонецк. Очень жарко на направлении Врубовка - заметил Власенко.
Также глава ВГА Северодонецкого района добавил, что логистика для военных остается.
"Подкрепление ВСУ остается. Есть проблема с гражданскими. Эвакуации населения нет, гуманитарную помощь не поставляют", - подчеркнул Власенко.
- Российские войска продолжают развертывать дополнительные силы для поддержки наступательных операций в районе Северодонецк - Лисичанск, а оборона Украины остается крепкой
- Российские оккупанты в пятницу, 17 июня, предприняли неудачную попытку укрепить свои позиции в окрестностях Северодонецка и продолжают наступление на Славянск.
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