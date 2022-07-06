Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Запорожском направлении ситуация напряженная. Идут артиллерийские обстрелы, артиллерийские дуэли. Враг выбрасывает до 200 снарядов в сутки. При помощи меткой работы артиллерии ВСУ, с применением тактики активной обороны, линия на Запорожском направлении стоит крепко. Более того, ВСУ делает шаги вперед", – подчеркнул Кудряшов.

Также командир подразделения "Азов" добавил, что украинским защитникам следует держать линию обороны в любом случае.

"Я не верю в наступательный потенциал врага. Со стороны врага могут быть оперативные наступления, какие-то оперативные успехи – это только благодаря тому, что командование ВСУ принимает решение о выгодных маневрах и занимает выгодные позиции. Успех российской армии невозможен", - отметил Кудряшов.

Российским захватчикам на оккупированных территориях Запорожья запретили продажу алкоголя.

В Энергодаре оккупанты заявили о намерении начать новый учебный год по российским программам, в то же время из-за большого кадрового дефицита им будет непросто реализовать свои планы.

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