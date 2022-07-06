Линия обороны на Запорожском направлении стоит крепко – командир подразделения "Азов" Кудряшов
Командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов рассказал, что враг потерял потенциал своих войск и потерял время
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Запорожском направлении ситуация напряженная. Идут артиллерийские обстрелы, артиллерийские дуэли. Враг выбрасывает до 200 снарядов в сутки. При помощи меткой работы артиллерии ВСУ, с применением тактики активной обороны, линия на Запорожском направлении стоит крепко. Более того, ВСУ делает шаги вперед", – подчеркнул Кудряшов.
Также командир подразделения "Азов" добавил, что украинским защитникам следует держать линию обороны в любом случае.
"Я не верю в наступательный потенциал врага. Со стороны врага могут быть оперативные наступления, какие-то оперативные успехи – это только благодаря тому, что командование ВСУ принимает решение о выгодных маневрах и занимает выгодные позиции. Успех российской армии невозможен", - отметил Кудряшов.
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