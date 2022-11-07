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Линия обороны, которую противник строит на Херсонщине, не пригодится армии РФ, - Згурец

7 ноября, 2022 понедельник
11:37
война с Россией Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что противник планирует защищать сухопутный коридор в Крым

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Действия российской армии направлены на то, чтобы попытаться построить три линии обороны на левом берегу Днепра протяженностью около 200 км, с промежутком каждой линии 15-20 км. Оккупанты ожидают форсирования Днепра со стороны ВСУ, хотя я не думаю, что мы будем форсировать реку . Но увидим, будет ли противник продолжать эту линию в Запорожской области", - отметил Згурец.

По словам эксперта, враг пытается забетонировать линии обороны и максимально долго защищать сухопутный коридор в Крым.

"Противник строит оборону достаточно быстрыми темпами, но это не означает, что эта линия обороны пригодится армии РФ. Существуют варианты, с помощью вооружения, минимизировать эффект от обороны оккупантов", - подчеркнул Згурец.

  • Военные РФ, переодетые в гражданскую одежду, перемещают мирных жителей и укрепляют внутри Херсона позиции для ведения уличных боев.
  • В Каховке захватчики ищут диверсионные группы и корректировщики огня, а в Боровском и Щедрищеве проводят массовые обыски. Похищенных людей увозят в неизвестном направлении.

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