Линия обороны, которую противник строит на Херсонщине, не пригодится армии РФ, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что противник планирует защищать сухопутный коридор в Крым
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Действия российской армии направлены на то, чтобы попытаться построить три линии обороны на левом берегу Днепра протяженностью около 200 км, с промежутком каждой линии 15-20 км. Оккупанты ожидают форсирования Днепра со стороны ВСУ, хотя я не думаю, что мы будем форсировать реку . Но увидим, будет ли противник продолжать эту линию в Запорожской области", - отметил Згурец.
По словам эксперта, враг пытается забетонировать линии обороны и максимально долго защищать сухопутный коридор в Крым.
"Противник строит оборону достаточно быстрыми темпами, но это не означает, что эта линия обороны пригодится армии РФ. Существуют варианты, с помощью вооружения, минимизировать эффект от обороны оккупантов", - подчеркнул Згурец.
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