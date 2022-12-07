Линия фронта с февраля сократилась почти вдвое. Колонка Сергея Згурца

Ситуация на фронтах

Для начала отмечу, что в феврале, когда враг ворвался на нашу землю, речь шла о фронтовой линии протяженностью в 1100 км. А сегодня, после ряда успешных операций ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, линия противостояния сократилась до 900 км, из которых 380 км - линия по Днепру. Теперь протяженность противостояния с противником составляет около 500 км. Почему это важно? Фактически линия фронта вначале активной фазы войны сократилась почти в два раза. Противник увеличил плотность своих войск на линии фронта, в том числе путем компенсации значительных потерь и мобилизации. Именно в таких условиях ВСУ сейчас приходится реализовывать задачи по освобождению оккупированных врагом территорий.

Вокруг Бахмута

По мнению Сергея Грабского, военного эксперта, участника миротворческих миссий и полковника запаса, россияне пытаются привлечь больше наших войск именно к Бахмуту, который стал не только военной горячей точкой, но и медийной. Таким образом они выполняют две задачи: прежде всего, россияне пытаются окружить и захватить Бахмут, а вторая — привлечь в эту точку активности как можно больше наших войск. Именно с этим связано все отчаяние, с которым они сейчас пытаются продвигаться и атаковать именно Бахмут с окрестными населенными пунктами.

Привлечение большего количества наших подразделений к этому участку отвлекает нас от выполнения задач на других фронтовых линиях. Россияне пытаются затянуть конфликт и создать предпосылки, когда украинские войска лишатся возможности атаковать, и война перейдет в позиционную фазу. Противник будет накапливать ресурсы, что он сейчас активно и делает. Мобилизационная составляющая будет играть все большую и большую роль, чтобы весной пытаться совершить реванш и контратаковать наши войска для достижения преимущества. Такие планы могут рассматриваться командованием РФ и с этим связана борьба на Бахмутском направлении.

Сергей Грабский отметил, что россиян очень много и они не жалеют человеческого ресурса, одновременно проводя полномасштабную подготовку вновь созданных подразделений и воинских частей, состоящих из мобилизованных.

К сожалению, что-то сложно сделать. Мы ведем уличные бои в тесном контакте с противником. Это ограничивает нас в ведении высокоэффективного прицельного артиллерийского огня, решающего вопросы на поле боя. Трудно предположить, что можно сделать в этом случае и как разорвать этот круг. Нам остается только наносить более массированные удары, уничтожать логистику противника, как мы делали на Херсонщине. Мы имеем возможность бороться с небольшими штурмовыми группами, но плотность артиллерийского малоприцельного огня с обеих сторон чрезвычайно высока. Все, что мы можем сделать, используя концепцию бесконтактной борьбы, — это наносить поражение противнику, разрушая его базы, склады, пункты управления и места сосредоточения личного состава, не давая им возможности приобщиться к проведению боевых действий на этапе подготовки.

Полковник запаса считает, что нам нужно очень внимательно следить за развертыванием подразделений и воинских частей противника, а также его сосредоточением, которое уже наблюдается на приграничных территориях между Белгородской областью и Луганщиной, где мы имеем определенные перспективы и враг это осознает. То есть, эти подразделения и воинские части могут быть использованы как в ближайшей перспективе, если ситуация будет этого требовать, чтобы сдержать наше наступление, так и в более далекой перспективе, когда они могут быть привлечены для проведения наступательных действий уже весной следующего года.

Ведь сегодня противник проводит призыв, а согласно действующей конституции в той редакции, которая сейчас существует в РФ, они могут привлечь и призывников. Сейчас ведется очень активная работа по следующей волне мобилизации, и я не удивлюсь, что после нового года мы можем услышать декларацию о новой частичной мобилизации , а весной уже будет весенний призыв. Таким образом, речь может идти о достаточно серьезном потенциале. Я рассматриваю эту ситуацию, учитывая, что противник имеет стратегическую задачу удержать позиции любой ценой, даже с использованием того необученного потенциала, также усложнить продвижение украинских войск для того, чтобы выиграть время и попытаться осуществить контрнаступательные действия где-то весной. В этом сложность, и именно об этом сегодня говорил генеральный секретарь НАТО Столтенберг, рассказывая , что Россия хочет затянуть эту войну.

Украина не имеет такой роскоши, чтобы остановиться и позволить себе какую-нибудь оперативную паузу. Чем дальше мы сейчас выдавим противника, тем больше преференций у нас будет. Особенно, если мы говорим о Юге, где наши преимущества более очевидны и где мы можем достичь определенного результата, который станет уже необратимым в этой войне.