Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Донетчине работает вражеская артиллерия, украинские военные оказывают сопротивление. Славянск держит позиции, линия фронта не изменяется, стоит на месте. К Славянску враг не подходит. Линия фронта направлений Райгородок - Святогорск проходит вдоль реки Северский Донец", - проинформировал Лях.

Президент Владимир Зеленский сказал, что по состоянию на вечер 17 июля Россия применила против Украины более 3 тысяч ракет. Количество других снарядов, выпущенных армией РФ, невозможно сосчитать

Не имея новых территориальных достижений, войска РФ затягивают войну в Украине для восстановления и пополнения сил

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