Линия фронта не изменяется на Донецком направлении, - глава городской ВА Славянская Лях
Глава городской ВА Славянска Вадим Лях сообщил, что враг пытается прорваться в направлении населенных пунктов Райгородок и Долина
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Донетчине работает вражеская артиллерия, украинские военные оказывают сопротивление. Славянск держит позиции, линия фронта не изменяется, стоит на месте. К Славянску враг не подходит. Линия фронта направлений Райгородок - Святогорск проходит вдоль реки Северский Донец", - проинформировал Лях.
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