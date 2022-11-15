Линия фронта на Луганщине приближается к большим городам, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что линия фронта на Луганщине приближается к большим оккупированным городам, местные жители уже "слышат" приближение ВСУ
Об этом он сообщил в своем телеграмме .
По словам Гайдая, в Луганской области много российских мобилизованных, и хотя уровень их военной подготовки низкий, большое количество вражеских военных и тотальное минирование территорий мешают ВСУ быстро продвигаться в глубь Луганской области.
"Но в местных телеграмм-каналах мы уже читаем о том, что жители слышат достаточно громкие бои у больших городов. Это свидетельствует о приближении линии фронта", - сказал председатель ОВА.
Он также рассказал, что оккупанты продолжают взимать резервы и пытаются вести контрнаступательные действия, несмотря на большие потери среди российских военных. Как говорит Гайдай, "они (русские, - ред.) идут по собственным трупам".
"Луганская земля завалена трупами россиян. Тела никто не собирает. Иногда орки бросают и раненых".
Невежественные свежемобилизованные не могут пережить больше одного боя. Тем не менее, россияне продолжают взимать резервы в нашу область", – пишет он.
- 15 ноября в Луганской области ВСУ уничтожили штаб подразделения оккупационных войск, известно о 30 погибших.
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