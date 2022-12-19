Линии обеспечения ВСУ работают, а пока работает логистика - Бахмут держится, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Севере Донетчины ВСУ отразили атаки противника в районе Курдюмовки, где он пытался перейти через водяной канал и дальше развивать наступление, чтобы обойти Бахмут. Враг пытался перерезать наши логистические пути, но до них было еще далеко", - подчеркнул Згурец.

По словам эксперта, в районе Клещиевки ситуация стабильная. ВСУ отражают вражеские атаки.

"Враг захватил Яковлевку, которая на Донетчине, и пытается развивать наступление, и тоже имеет целью обойти Бахмут с Юга Донетчины. Но эти действия не приводят к изменениям на Бахмутском направлении. Линии обеспечения ВСУ работают, а пока работает логистика - Бахмут держится", - заметил Згурец.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил , что у ВСУ преимущество на Сватовско-Кременном направлении, в районе Белогоровки украинские военные не дали врагу продвинуться.

Командир роты 112 бригады ТрО Юрий Федоренко сообщил , что происходит натиск противника по всем направлениям линии фронта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb