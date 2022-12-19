Линии обеспечения ВСУ работают, а пока работает логистика - Бахмут держится, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что штурмовые действия врага не приводят к изменениям на Бахмутском направлении
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Севере Донетчины ВСУ отразили атаки противника в районе Курдюмовки, где он пытался перейти через водяной канал и дальше развивать наступление, чтобы обойти Бахмут. Враг пытался перерезать наши логистические пути, но до них было еще далеко", - подчеркнул Згурец.
По словам эксперта, в районе Клещиевки ситуация стабильная. ВСУ отражают вражеские атаки.
"Враг захватил Яковлевку, которая на Донетчине, и пытается развивать наступление, и тоже имеет целью обойти Бахмут с Юга Донетчины. Но эти действия не приводят к изменениям на Бахмутском направлении. Линии обеспечения ВСУ работают, а пока работает логистика - Бахмут держится", - заметил Згурец.
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