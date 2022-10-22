Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Что касается наступления украинских сил на Сватово и Кременную, то там сейчас противник строит защитные оборонные сооружения, которые получили название "линия Вагнера". Протяженность этой линии около двух километров. По опубликованным спутниковым снимкам видно, что там есть противотанковые заграждения и траншея. По моему мнению, россияне продолжат строить там оборонную линию", - прокомментировал военный эксперт.



Денис Попович считает, что расположение этой линии свидетельствует о том, что россияне хотят защитить территории, которые были оккупированы до 24 февраля.



"Если говорить о Бахмуте, то сейчас там серьезные обстрелы. Основные бои идут на восточных и южных окрестностях города. Боевые действия сопровождаются тем, что россияне захватывают наши позиции, потом мы их отбиваем. А продвижение противника происходит благодаря тому, что он смог обеспечить свое преимущество в артиллерии. То же, что принесло российским войскам успех на Северодонецком и Лисичанском направлениях. А что касается Сватово и Кременной, туда враг перекидывает мобилизованных и строит там укрепления. Также россияне пытаются контратаковать наши войска, но это им не очень удается. Поэтому на этих направлениях происходят "качели". Надеюсь, что наше наступление на Кременную и Сватово будет продолжаться", - подытожил Попович.

21 октября CNN сообщил, что в сети опубликовали спутниковые снимки от Maxar Technologies, как наемники российской ЧВК Вагнера возвели противотанковые укрепления возле города Горское Луганской области.

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