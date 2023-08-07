Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Оккупанты называют такие действия мерами поддержки безопасности дорожной инфраструктуры. На самом же деле это целенаправленное вытеснение украинского языка как определяющего признака украинской нации. Любые действия, направленные на сужение сферы функционирования украинского языка, являются проявлениями преступной политики лингвоцида", - заявил он.

По его словам, такие действия окупантов должны стать предметом судебных международных разбирательств.

"Оккупанты и коллаборанты, стремящиеся навязать украинцам свой язык, воссоздавая на украинских землях колонизаторскую политику Советского Союза, будут наказаны", - подчеркнул Кремень.