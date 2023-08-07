Лингвоцид в оккупации: Креминь рассказал, как россияне на ВОТ вытесняют украинский язык из употребления
Российские оккупанты осуществляют демонтаж указателей, выполненных на украинском языке, на участке автомобильной дороги Херсон-Геническ. Это имеет признаки лингвоцида
Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
"Оккупанты называют такие действия мерами поддержки безопасности дорожной инфраструктуры. На самом же деле это целенаправленное вытеснение украинского языка как определяющего признака украинской нации. Любые действия, направленные на сужение сферы функционирования украинского языка, являются проявлениями преступной политики лингвоцида", - заявил он.
По его словам, такие действия окупантов должны стать предметом судебных международных разбирательств.
"Оккупанты и коллаборанты, стремящиеся навязать украинцам свой язык, воссоздавая на украинских землях колонизаторскую политику Советского Союза, будут наказаны", - подчеркнул Кремень.
- 30 января министр образования РФ Сергей Кравцов заявил о создании школьного учебника по истории, в который будет включена информация о войне против Украины. Его введут в программу со следующего учебного года.
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