Видео и фото с награждения, которое состоялось 14 июля в Посольстве Французской Республики в Украине, опубликовала журналистка Мирослава Барчук в Facebook.

"Для меня это была абсолютная неожиданность. Я не отношусь к всемирно известной литературе. И вдруг такое отличие, - сказала Лина Костенко. - Я действительно люблю Францию. И даже в те времена, страшные тоталитарные, я всегда бывала душой во Франции. У меня есть стихи, произведения о Франции".

Справочно. Орден Почетного легиона – Ordre national de la Legion d'honneur – высшая награда во Франции, которую присуждает президент республики за военные или гражданские заслуги – высшая награда за гражданские заслуги. Легион основан 19 мая 1802 года. Декретом Наполеона Бонапарта от 14 июля 1804 г. "О наградах членов Почетного Легиона" установлен орден Легиона. Девиз ордена – "Честь и Отчизна". Полный текст читайте здесь: https://glavcom.ua/kyiv/news/lina-kostenko-otrimala-nayvishchu-nagorodu-franciji-foto-860605.html