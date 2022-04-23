Ликвидированы 21 160 оккупантов, 854 танка, 177 самолетов и 154 вертолета, - Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ с начала полномасштабной войны в Украине

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 апреля ориентировочно составили:

личного состава – 21 600 человек ликвидировано

танков – 854 единицы



боевых бронированных машин ‒ 2 205

артиллерийских систем – 403

РСЗО - 143

средств ПВО – 69

самолетов – 177

вертолетов – 154

автомобильной техники - 1543

кораблей/катеров - 8

цистерн с ГСМ – 76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 182

специальной техники - 27

пусковых установок ОТРК/ТРК - 4





С 24 февраля по 22 апреля оккупанты потеряли в Украине около 21,2 тыс. военных, 2162 бронемашины, 838 танков, 397 систем артиллерии, 176 самолетов и 153 вертолета.

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