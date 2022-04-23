Ликвидированы 21 160 оккупантов, 854 танка, 177 самолетов и 154 вертолета, - Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ с начала полномасштабной войны в Украине
С начала полномасштабной агрессии против Украины россияне потеряли 21 160 военных погибшими, 854 танка, 177 самолетов, 154 вертолета и 403 артиллерийские системы
Об этом Генштаб ВСУ сообщил в facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 апреля ориентировочно составили:
личного состава – 21 600 человек ликвидировано
танков – 854 единицы
боевых бронированных машин ‒ 2 205
артиллерийских систем – 403
РСЗО - 143
средств ПВО – 69
самолетов – 177
вертолетов – 154
автомобильной техники - 1543
кораблей/катеров - 8
цистерн с ГСМ – 76
БПЛА оперативно-тактического уровня – 182
специальной техники - 27
пусковых установок ОТРК/ТРК - 4
- С 24 февраля по 22 апреля оккупанты потеряли в Украине около 21,2 тыс. военных, 2162 бронемашины, 838 танков, 397 систем артиллерии, 176 самолетов и 153 вертолета.
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