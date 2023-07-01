Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"Оккупанты ежедневно несут значительные потери, которые пытаются скрыть, продолжают применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой. Для этого активно используют мобильные крематории", - информируют в Генштабе ВСУ.

Один из таких крематориев в режиме 24/7 работает на территории Бердянского порта. По данным Генштаба, в настоящее время кремации подлежат около 50 тел погибших российских военнослужащих, которые недавно были доставлены из районов ведения боевых действий в местный морг.

"Следует отметить, что кремация погибших российских военнослужащих проводится без их идентификации и учета", – добавляют в строительстве.

За сутки враг нанес 22 авиаудара и совершил около 60 обстрелов территории Украины из РСЗО

В течение суток противник нанес 22 авиационных удара, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.



В Генштабе отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На трех основных направлениях фронта за сутки произошло около 30 боевых столкновений. Ситуация в регионах

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Карповичи Черниговской области; Мирополье, Рясное Сумской области; Уды, Пильная, Вовчанск, Бударки, Чугуновка, Отрадное, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Новомлынск, Фиголовка, Масютовка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Выемки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Раздоловка, Берестово - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник совершил бесполезные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Белой Горы, Торецкая и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка и Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гостре, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов. Среди них Парасковеевка, Новомихайловка, Золотая Нива, Сторожево, Благодатное, Макаровка, Вольное Поле и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Качкаривка, Козацкое, Ивановка, Антоновка, Зеленовка Херсонской области и Херсон.

Силы обороны нанесли 10 авиаударов по районам сосредоточения личного состава противника

Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 2 по зенитно-ракетным комплексам и 1 по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов, 2 артиллерийских средства на огневой позиции, средство противовоздушной обороны, станцию РЭБ и еще один важный объект оккупантов.