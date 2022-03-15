Ликвидирован самолет, 4 вертолета и крылатая ракета оккупантов, - Воздушные силы ВСУ
Также зафиксированы и уничтожены российские беспилотные, которые залетали в воздушное пространство стран НАТО – Польши и Румынии.
Об этом сообщает командование Воздушных сил в фейсбуке, передает Эспрессо.TV .
Несколько авианалетов на колонны техники рашистов совершила ударная авиация Воздушных Сил – бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25.
Радиолокационными средствами Воздушных Сил зафиксирован факт пересечения государственной границы Украины в направлении Польши предварительно российского беспилотного авиационного комплекса типа "Форпост".
Беспилотник оккупантов сначала кружил над Яворивским полигоном, очевидно изучая последствия ракетного обстрела на Львовщине, затем углубился на территорию Польши, вернулся в украинское воздушное пространство и был сбит нашим ПВО. Остатки ищут.
Кроме того, есть информация о падении в соседней Румынии БпЛА типа "Орлан-10", находящегося на вооружении вооруженных сил России.
Как видим, кафиры продолжают проводить свои провокационные действия, не стесняясь, залетают в воздушное пространство стран-членов НАТО!".
- Напомним, Генштаб ВСУ сообщил о сразу нескольких успешных боях украинской армии на разных направлениях фронта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.22
Покупка 29.22Продажа 31.05
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное