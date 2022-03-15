Ликвидирован самолет, 4 вертолета и крылатая ракета оккупантов, - Воздушные силы ВСУ

Об этом сообщает командование Воздушных сил в фейсбуке, передает Эспрессо.TV .

Несколько авианалетов на колонны техники рашистов совершила ударная авиация Воздушных Сил – бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25.

Радиолокационными средствами Воздушных Сил зафиксирован факт пересечения государственной границы Украины в направлении Польши предварительно российского беспилотного авиационного комплекса типа "Форпост".

Беспилотник оккупантов сначала кружил над Яворивским полигоном, очевидно изучая последствия ракетного обстрела на Львовщине, затем углубился на территорию Польши, вернулся в украинское воздушное пространство и был сбит нашим ПВО. Остатки ищут.

Кроме того, есть информация о падении в соседней Румынии БпЛА типа "Орлан-10", находящегося на вооружении вооруженных сил России.

Как видим, кафиры продолжают проводить свои провокационные действия, не стесняясь, залетают в воздушное пространство стран-членов НАТО!".

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил о сразу нескольких успешных боях украинской армии на разных направлениях фронта.

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