Ликвидировали остатки сбитых ракет: мэр Кременчуга объяснил, почему в городе раздавались взрывы
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий объяснил, что за взрыв слышали жители города вечером 12 августа
Об этом Малецкий сообщил в соцсетях.
"Многие кременчужане около 17:30 слышали звук взрыва. Это проводилась ликвидация остатков ранее сбитых ракет. Спасибо ВСУ! Сохраняем спокойствие и будьте бдительны, не пренебрегаем сигналами воздушной тревоги!" - написал мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
- В ночь с 11 на 12 августа в Кременчуге также слышали взрывы.
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