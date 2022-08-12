Об этом Малецкий сообщил в соцсетях.

"Многие кременчужане около 17:30 слышали звук взрыва. Это проводилась ликвидация остатков ранее сбитых ракет. Спасибо ВСУ! Сохраняем спокойствие и будьте бдительны, не пренебрегаем сигналами воздушной тревоги!" - написал мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

В ночь с 11 на 12 августа в Кременчуге также слышали взрывы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb