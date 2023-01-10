Ликвидировали 13 российских военных и 5 взяли в плен: бойцы ССО показали ночную операцию в окрестностях Бахмута
Воины Сил специальных операций в ночь на 10 января провели военную операцию по захвату позиций врага и уничтожению российских оккупантов в окрестностях Бахмута
Об этом информируют Силы специальных операций ВСУ .
"Ночью под прикрытием подразделения огневой поддержки Сил обороны операторы ССО Украины провели штурм опорного пункта, который содержали российские солдаты", - пишет прессслужба.
Опорный пункт вблизи Бахмута ранее удерживался украинскими военными, однако был потерян в результате атак рашистов.
Наши воины ликвидировали противника. В настоящее время позиции врага перешли под контроль Вооруженных сил Украины.
В результате проведенной операции бойцы ССО уничтожили 13 и еще 5 российских военных взяли в плен.
Прессслужба показала уникальные кадры захвата враждебных позиций.
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