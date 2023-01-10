Об этом информируют Силы специальных операций ВСУ .

"Ночью под прикрытием подразделения огневой поддержки Сил обороны операторы ССО Украины провели штурм опорного пункта, который содержали российские солдаты", - пишет прессслужба.

Опорный пункт вблизи Бахмута ранее удерживался украинскими военными, однако был потерян в результате атак рашистов.

Наши воины ликвидировали противника. В настоящее время позиции врага перешли под контроль Вооруженных сил Украины.

В результате проведенной операции бойцы ССО уничтожили 13 и еще 5 российских военных взяли в плен.

Прессслужба показала уникальные кадры захвата враждебных позиций.

В понедельник, 9 января, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате чего погибли два человека.

По данным Генштаба, россияне ведут наступление на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, сосредоточились на захвате Донбасса.

За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 112 тысяч военных, 1860 беспилотников и 17 катеров и кораблей.