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OPINION

Ликвидация Пригожина: Грусть, она же тоска

Игорь Танчин
24 августа, 2023 четверг
18:01
Мнение

После закрытия сериала "Игра Престолов" команду сценаристов в полном составе нанял Кремль, и это уже не первые результаты ее работы на нового заказчика

- Вы знаете, господина Пригожина убили.

- Какого это Пригожина, госпожа Мюллерова? Я знаю двоих, обоих ничуть не жалко.

Вышеуказанного эпиграфа вполне хватает, чтобы исчерпывающе передать суть этого громкого события и подвести под ним черту.

Однако, как это сделано (из ракеты по самолету вместо того, чтобы тихонько прикопать где-нибудь в лесопосадке, чтобы никто и не понял, что произошло). Это не может не удивлять и, соответственно, провоцирует рождение различных теорий, включая густую конспирологию.

Будучи убежденным оккамистом, попробую предложить несколько обычных объяснений, не множа сущностей, так сказать. Итак:

1. Некомпетентность российских спецслужб.

Собственно, на эту тему не стоит разводиться. Уровень российских джеймсбондов хорошо известен всему миру после солсберецких гастролей Петрова и Баширова. Добавлю лишь, что все это не вчера началось и косорукость была присуща российским разведчикам всегда, ну, как минимум, еще с советских времен.

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Владимир Максимов (рос. писатель, редактор "Континента") пересказывал историю, рассказанную ему неким перебежчиком. Этот перебежчик был близок с Абелем, после обмена ("Мертвый сезон"), работал консультантом в центральном аппарате разведки. Однажды он пришел к Абелю и застал его очень сгоревшим.

Оказалось, что тот участвовал в обсуждении плана ликвидации советского агента.

– Понимаешь, – сказал он. - решили войти к нему в каюту под видом стюарда с завернутым в полотенце утюгом и зацедить им по голове.

– А чего грустишь? Тебе его жалко, что ли?

– Да нет, если проштрафился, то убрать, конечно, надо, – ответил Абель. – Но ведь уровень, уровень…

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2. Грусть, она же тоска

Это серьезная проблема.

Люди, которые все могут и все имеют, сходят с ума от того, что им нечего хотеть. Поэтому, когда у них наконец-то появляется какая-то цель, они стараются не так решить ее проще и эффективнее, как сделать из нее развлекательное шоу для одного зрителя, то есть хотят себе поиграть. Причем шоу должно быть грандиозным, чтобы Голливуд вздрогнул.

Отсюда и происходят все эти диктаторские выходки вроде расстрела генералов из крупнокалиберного пулемета, скармливания псам родного дяди, метание топором в парализованную бабушку и т.д. Ракетой по самолету – из той же серии.

По непроверенным данным, после закрытия сериала "Игра Престолов", команду сценаристов в полном составе нанял Кремль, и это уже не первые результаты ее работы на нового заказчика.

3. Россия как фейлд стэйт 

Помните путинскую народную мудрость "кто как обзывается сам так называется"? Россияне как раз и пытались прицепить Украине ярлык со своим сущностным признаком.

Российская Федерация – это хрестоматийная фейлд стейт, притворяющаяся страной бензоколонка. В ней все лживо: это не республика, не демократия, не федерация. В ней не работают нормальные институты, предназначенные для решения тех или иных проблем. Это территория, захваченная бандой и, соответственно, здесь, в банде, все держится на авторитете пахана, который является высшим законом и судом.

Если этот авторитет будет подвергнут сомнению, вся конструкция пошатнется, если же авторитет пропадет, Россия упадет и развалится.

Отсюда эта показательная чрезмерная жестокость вместе с оперным великолепием.

Специально для Еспресо .

Об авторе. Игорь Танчин, политолог, журналист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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