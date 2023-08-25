Ликвидация Пригожина – только начало, РФ зачищает информационно-политическое поле, – Центр страткоммуникаций и информбезопасности

Так объясняет Центр стратегических коммуникаций и безопасности недавние события в России.

Центр стратегических коммуникаций считает очевидным заказчиком ликвидации Пригожина Путина, который не простил наемнику его откровенной критики действий руководства страны и мятежа 23 июня. В то же время, отмечает, что с исторической и моральной точек зрения ликвидация Пригожина – закономерный и заслуженный конец этого военного преступника.

В ЦСК способ ликвидации предводителя ПИК Вагнера, то есть анонимную внесудебную ликвидацию вместе с другими, даже случайными людьми, называют "гангстерской манерой расправы", что в очередной раз свидетельствует о глубине деградации российской государственности.

"Путинский режим в борьбе за собственное выживание окончательно зачищает политическое поле страны – даже ценой колоссальных репутационных потерь, но на практике только ослабляет себя. Судьба Пригожина снова напоминает, что никакие договоренности с Кремлем и гарантии от него – бездейственны", - отмечают в ЦСК.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ПИК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин. Есть несколько версий об авиатроще: 1) самолет сбили с зенитно-ракетного комплекса С-300; 2) сбили с ПВО; 3) взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Белорусские Гаюн" отмечали, что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ЧВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

Украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает , что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах же убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ПИК Вагнера, вероятно , сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал смерть Пригожина "потерей для РФ".

Советник президента ЦАР Фидель Гуанджика назвал печальной новость о гибели предводителя ПИК Вагнера Евгения Пригожина. Но добавлю, что она не повлияет на сотрудничество страны с РФ.