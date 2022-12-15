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Ликвидация Окружного админсуда Киева позволит освободиться от значительной части судейской мафии, - юрист Жернаков

15 декабря, 2022 четверг
16:12
Общество

Юрист Михаил Жернаков заявил, что ликвидация Окружного административного суда Киева позволит освободиться от значительной части судейской мафии

Об этом сообщает Главком со ссылкой на слова юриста, председателя правления фонда Dejure, координатора Общественного совета добродетели (2019-2020) Михаила Жернакова.

"Их сила была в том, что они могли "вершить правосудие" в отношении органов центральной власти. Плюс отдельные судьи подыгрывали России. Это неоднократно подтверждалось их решениями по отмене декоммунизации, остановке реформ армии и т.д.", - сказал Жернаков.

Юрист напомнил, что во время полномасштабной войны судьи ОАСК рассматривали иски президента-беглеца Виктора Януковича, в котором РФ видела замену руководства Украины.

"После голосования парламентом и подписания закона президентом служители Окружного административного суда Киева теряют статус судей этой юрисдикции, которая считалась сверхмощной и коррумпированной. Далее у них есть два варианта: уволиться или попытаться занять судейские места в других местных судах на конкурсной основе", - подчеркнул . .

Жернаков также обратил внимание, что с 2015 года почти все судьи Окружного суда разными способами избегали квалификационной оценки, даже хитростью.

"Чтобы их теперь протестировать, необходимо запустить Высшую квалификационную комиссию судей. Этот орган формирует Высший совет правосудия, который сейчас тоже неполномочный. А так придется потратить как минимум полгода для укомплектования этих институтов, которые в итоге проведут отбор новых судей в Киевский городской окружной административный суд, который заменит одиозный столичный окружной админсуд", – добавил Жернаков.

Кроме того, юрист разъяснил, что судьи ликвидированного Окружного административного суда Киева могут уволиться или попытаться на конкурсной основе занять места в других местных учреждениях.

  • 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
  • 18 марта 2021 года следователи завершили досудебное расследование о возможных злоупотреблениях судьями Окружного административного суда Киева.
  • 13 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева
  • 9 декабря 2022 года Государственный департамент США ввел санкции против председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
  • Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики на заседании 12 декабря поддержал законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева.
  • 13 декабря Верховная Рада Украины проголосовала за ликвидацию Окружного административного суда Киева, а вечером Зеленский подписал закон.

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