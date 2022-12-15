Об этом рассказал член Высшего совета правосудия, в прошлом адвокат Роман Маселко, передает "Главком".

"Надеюсь, что такого не будет, потому что тогда это будет не ликвидация, а простое переименование, лишенное какого-либо смысла. В то же время такой перевод возможен на конкурсной основе только по решению Высшего совета правосудия на основании рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей. Закон разрешает конкурс не проводить, но тогда новый состав суда не будет вызывать доверия. Высший совет правосудия пока неполномочен, а Высшая квалификационная комиссия судей только в процессе создания. Есть шанс, что Высший совет правосудия заработает, если съезд судей, который состоится 11-13 января, выберет своих восемь представителей в его состав, тогда общее количество членов Высшего совета правосудия составит 15, что является минимально необходимым для его полномочия, после чего Высший совет правосудия должен создать Высшую квалификационную комиссию судей. Отбор кандидатов туда сейчас в активной стадии и, вероятно, до марта 2023 года ее можно будет сформировать, только после этого она сможет приступить к формированию нового суда вместо ликвидированного Окружного админсуда", – объяснил Маселко.

При оптимистическому сценарию, говорит член Высшего совета правосудия, это начнется не раньше апреля 2023 года. До этих пор возможна только временная командировка судей в новый суд. Это вопрос в компетенции председателя Верховного суда.

"Что касается самих судей ОАСК, то им может быть предложено перейти в другой административный суд по всей стране. И если они откажутся, то это является основанием для увольнения. Кстати, Павел Вовк (председатель ликвидированного суда, – ред.), а также абсолютное большинство судей этого суда, не проходили квалификационную оценку. Они ее откровенно саботировали и блокировали работу Высшей квалификационной комиссии судей. Это зафиксировано на известных "пленках Вовка". Когда же заработает Высшая квалификационная комиссия, им придется проходить оценку. По ее результатам также возможно увольнение. Ну и следует помнить, что на судей Окружного административного суда Киева есть немало жалоб в Высшем совете правосудия, которые могут стать основанием для их увольнения, но в любом случае все эти вопросы можно решить только после начала работы Высшего совета правосудия и Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей", – заметил Роман Маселко.

По мнению эксперта, ликвидация Окружного административного суда Киева не решает проблему в его полномочиях разрешать все споры с центральными органами власти. Такие полномочия следует предоставлять суду, в отношении которого нет никаких сомнений.

"Я считаю, что нужно создать новый суд – Высший административный суд. Судей в него отбирать на конкурсе судей и других юристов с участием международных партнеров, как это было при отборе в Высший антикоррупционный суд. Тогда гораздо больше шансов, что новый суд не превратится в столичный Окружной админсуд-2. Высшему админсуду передать все споры с органами центральной власти, а другие споры оставить новосозданному Киевскому городскому окружному суду", - говорит Маселко.

Напомним, 13 декабря безотлагательный президентский законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева получил поддержку 310 народных избранников. Президент сразу его подписал, а парламентская газета "Голос Украины" в дополнительном экстренном номере опубликовала 14 декабря. Сегодня, 15 декабря, в День работников суда закон вступил в силу.

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