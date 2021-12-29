Ликвидация "Мемориала" в РФ лишает голосов жертв притеснений и репрессий, - МИД Германии
Правительство Германии осудило решение Верховного суда РФ о ликвидации историко-просветительской организации "Международный мемориал", подчеркнув, что оно противоречит международным обязательствам России и "лишает голосов жертв притеснений и репрессий"
Об этом сообщает RP Online.
Правительство Германии раскритиковало решение суда о роспуске российской историко-просветительской и правозащитной организации "Международный мемориал" и назвало его "более чем непонятным".
По словам пресс-секретаря МИД Германии, решение противоречит международным обязательствам России по защите основных гражданских прав.
"Решение нас волнует не в последнюю очередь потому, что оно лишает голосов жертв притеснений и репрессий", - подчеркнула представитель МИД.
"Мемориал" вносит незаменимый вклад в исследование, документирование и предотвращение серьезных нарушений прав человека и, таким образом, также является выразителем нашего общего европейского самосознания относительно четкого выявления и борьбы с нарушениями прав человека", - добавила она.
- Напомним, 28 декабря Верховный суд России принял решение о ликвидации историко-просветительской и правозащитной организации "Мемориал".
- США и Великобритания осудили ликвидацию организации и назвали ее попыткой подавить свободу слова и уничтожить историю.
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