Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что в прошлом году был зарегистрирован 71 случай заболевания лихорадкой денге, обычно вызывающей повышенную температуру и боли в мышцах, но может быть и более серьезной. Фиксировали случаи заражения преимущественно во Франции. В период с 2010 по 2021 годы в целом было зарегистрировано 74 случая заболевания.

Кроме лихорадки, возрастает также риск заболевания вирусом Зика, чикунгунья и вирусом Западного Нила. Все это связано с изменением климата и распространением комаров переносчиков этих вирусов.

"Если так будет продолжаться, мы можем ожидать увеличения случаев и, возможно, смертей от таких заболеваний, как лихорадка денге, чикунгунья и лихорадка Западного Нила. Усилия необходимо сосредоточить на способах борьбы с популяциями комаров, усилении надзора и применении мер индивидуальной защиты", - сказала она. директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон.

Также отмечают, что распространяет чикунгунью и лихорадку денге вид комаров Aedes albopictus. Он продвигается дальше на север и запад Европы. Другой вид комаров, Aedes aegypti, распространяющий лихорадку денге, желтую лихорадку и чикунгунью, оказался на Кипре в прошлом году и "может добиться дальнейших успехов".

В то же время отмечают, что заболеваемость малярией и вирусом Зика в Европе выросла не резко или даже несколько снизилась за последние годы. Но заболеваемость лихорадкой денге наоборот резко возросла не только в Европе, но и во всем мире. Так, в этом году болезнь впервые обнаружили в столице Судана. Также Перу объявило чрезвычайное положение в большинстве регионов из-за распространения болезни.