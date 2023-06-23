Лихорадка денге и вирус Западного Нила: в Европе растет риск заболеваний, переносимых комарами
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2022 году в Европе зафиксировали почти столько же локальных случаев лихорадки денге, сколько их было зафиксировано в период с 2010 по 2021 годы
Об этом информирует Reuters .
Отмечают, что в прошлом году был зарегистрирован 71 случай заболевания лихорадкой денге, обычно вызывающей повышенную температуру и боли в мышцах, но может быть и более серьезной. Фиксировали случаи заражения преимущественно во Франции. В период с 2010 по 2021 годы в целом было зарегистрировано 74 случая заболевания.
Кроме лихорадки, возрастает также риск заболевания вирусом Зика, чикунгунья и вирусом Западного Нила. Все это связано с изменением климата и распространением комаров переносчиков этих вирусов.
"Если так будет продолжаться, мы можем ожидать увеличения случаев и, возможно, смертей от таких заболеваний, как лихорадка денге, чикунгунья и лихорадка Западного Нила. Усилия необходимо сосредоточить на способах борьбы с популяциями комаров, усилении надзора и применении мер индивидуальной защиты", - сказала она. директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон.
Также отмечают, что распространяет чикунгунью и лихорадку денге вид комаров Aedes albopictus. Он продвигается дальше на север и запад Европы. Другой вид комаров, Aedes aegypti, распространяющий лихорадку денге, желтую лихорадку и чикунгунью, оказался на Кипре в прошлом году и "может добиться дальнейших успехов".
В то же время отмечают, что заболеваемость малярией и вирусом Зика в Европе выросла не резко или даже несколько снизилась за последние годы. Но заболеваемость лихорадкой денге наоборот резко возросла не только в Европе, но и во всем мире. Так, в этом году болезнь впервые обнаружили в столице Судана. Также Перу объявило чрезвычайное положение в большинстве регионов из-за распространения болезни.
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