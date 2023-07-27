Лиги конференций: "Ворскла" вырвала победу у грузинской "Дели"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В первом тайме была равная игра и голы команд не забили, а вот после перерыва "Дела" вышла вперед. Гол за грузин забил украинец Николай Ковталюк на 57-й минуте. Он после флангового ремня выиграл борьбу и пробил в ближний угол.

Полтавчане отыгрались уже на 73 минуте, когда гол забил Филиппе Родригес. "Ворскла" играла до конца и на 90+3 минуте удалось забить победный мяч. Это сделал еще один легионер Ибрагим Кане.

Отметим, что первая игра между "Ворсклой" и "Ділою" состоялась в польском городе Тихи. Матч транслировал вживую на YouTube-канал полтавского клуба.

"Ворскла", в случае выхода в третий квалификационный раунд, встретится с более сильным в противостоянии между кипрским АПОЭЛ и сербской "Войводиной". В первом матче киприоты победили со счётом 2:1.

Когда в еврокубках стартует "Динамо"

На этой же стадии выступления в Лиге конференций начнет киевское "Динамо", которое встретится с победителем пары "Арарат" (Армения) - "Арис (Греция). Матчи состоятся 10 и 17 августа.

Лига конференций

2-й квалификационный раунд. 1-й матч

Тихий, Польша, Городской стадион

27 июля

"Ворскла" (Украина) - "Дила" (Грузия) 2:1

Голы: Филиппе, 73, Кане, 90+3 – Ковталюк, 57