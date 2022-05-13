Лига наций: сборная Украины проведет два домашних матча в Польше

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Матчи Лиги наций против Армении и Ирландии пройдут в польской Лодзи 11 и 14 июня. Матчи будет принимать Муниципальный стадион ЛКС.

"Интересно, что именно в этом городе (правда, на другой арене - "Видзева"), 15 июня 2019 года сборная Украины (U-20) под руководством Александра Петракова выиграла финальный матч ЧМ-2019 (U-20) в Южной Корее ( 3:1)", – отметили в УАФ.

Выездной матч против Ирландии пройдет 8 июня в Дублине.

1 июня сборную Украины ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится решающая игра против Уэльса.

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