Об этом Степаненко сообщил в своем Instagram.

"К сожалению, я не смогу помочь сборной в матчах с Арменией и Ирландией. Поэтому для меня этот сезон завершен. Ментально - самый тяжелый сезон в моей жизни. И это очень тяжелый опыт, который позволяет сделать выводы и быть сильнее. Все будет хорошо. Продолжение следует... Слава Украине", - написал Тарас Степаненко.

Сборную Украины ждут еще два матча Лиги наций. Встреча против Армении состоится 11 июня, а в Ирландии –14 июня. Обе игры состоятся в польском Лодзи.

За "Шахтер" Тарас Степаненко в этом сезоне сыграл 22 матча, забил 2 мяча и 1 ассист.

8 июня сборная Украины победила Ирландию во 2 туре Лиги наций.

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