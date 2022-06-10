Лига наций: Сборная Украины потеряла одного из важнейших футболистов
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко заявил, что не сыграет в матчах Лиги наций против Армении и Ирландии
Об этом Степаненко сообщил в своем Instagram.
"К сожалению, я не смогу помочь сборной в матчах с Арменией и Ирландией. Поэтому для меня этот сезон завершен. Ментально - самый тяжелый сезон в моей жизни. И это очень тяжелый опыт, который позволяет сделать выводы и быть сильнее. Все будет хорошо. Продолжение следует... Слава Украине", - написал Тарас Степаненко.
Сборную Украины ждут еще два матча Лиги наций. Встреча против Армении состоится 11 июня, а в Ирландии –14 июня. Обе игры состоятся в польском Лодзи.
За "Шахтер" Тарас Степаненко в этом сезоне сыграл 22 матча, забил 2 мяча и 1 ассист.
- 8 июня сборная Украины победила Ирландию во 2 туре Лиги наций.
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