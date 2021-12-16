Лига наций: результаты жеребьевки турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В Лиге наций примут участие сборные всех 55 европейских ассоциаций, которые распределены на четыре лиги - A, B, C и D.



В каждом из дивизионов есть 16 сборных, разбитых на 4 группы по 4 команды, кроме лиги D, где выступят семь команд.



При жеребьевке сборная Украины попала в первую корзину Лиги В и получила по одному сопернику из второй, третьей и четвертой корзины.



С Россией нашу национальную команду разводили.



По результатам жеребьевки Украина попала в группу B1 и сыграет против Шотландии, Ирландии и Армении.



1-й тур Лиги наций 2022/23 будет сыгран уже 2-4 июня 2022 года.



Лига наций 2022/23. Результаты жеребьевки:



Лига А



Группа A1



Франция

Дания

Хорватия

Австрия



Группа A2



Испания

Португалия

Швейцария

Чехия



Группа A3



Италия

Германия

Англия

Венгрия



Группа A4



Бельгия

Нидерланды

Польша

Уэльс

Лига В



Группа B1



Украина

Шотландия

Ирландия

Армения



Группа B2



Исландия

Россия

Израиль

Албания



Группа B3



Босния и Герцеговина

Финляндия

Румыния

Черногория



Группа В4



Швеция

Норвегия

Сербия

Словения

Лига C



Группа C1



Турция

Люксембург

Литва

Фарерские острова



Группа C2

Северная Ирландия

Греция

Косово

Кипр/Эстония



Группа C3



Словакия

Беларусь

Азербайджан

Казахстан/Молдова



Группа C4



Болгария

Северная Македония

Грузия

Гибралтар

Лига D



Группа D1



Лихтенштейн

Казахстан/Молдова

Андорра

Латвия



Группа D2



Мальта

Сан-Марино

Кипр/Эстония

Напомним, 10 октября в финальном матче Лиги наций в Милане сборная Франции победила Испанию.

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