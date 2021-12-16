Лига наций: результаты жеребьевки турнира
Сегодня, 16 декабря, состоялась жеребьевка Лиги наций 2022/23.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лиге наций примут участие сборные всех 55 европейских ассоциаций, которые распределены на четыре лиги - A, B, C и D.
В каждом из дивизионов есть 16 сборных, разбитых на 4 группы по 4 команды, кроме лиги D, где выступят семь команд.
При жеребьевке сборная Украины попала в первую корзину Лиги В и получила по одному сопернику из второй, третьей и четвертой корзины.
С Россией нашу национальную команду разводили.
По результатам жеребьевки Украина попала в группу B1 и сыграет против Шотландии, Ирландии и Армении.
1-й тур Лиги наций 2022/23 будет сыгран уже 2-4 июня 2022 года.
Лига наций 2022/23. Результаты жеребьевки:
Лига А
Группа A1
Франция
Дания
Хорватия
Австрия
Группа A2
Испания
Португалия
Швейцария
Чехия
Группа A3
Италия
Германия
Англия
Венгрия
Группа A4
Бельгия
Нидерланды
Польша
Уэльс
Лига В
Группа B1
Украина
Шотландия
Ирландия
Армения
Группа B2
Исландия
Россия
Израиль
Албания
Группа B3
Босния и Герцеговина
Финляндия
Румыния
Черногория
Группа В4
Швеция
Норвегия
Сербия
Словения
Лига C
Группа C1
Турция
Люксембург
Литва
Фарерские острова
Группа C2
Северная Ирландия
Греция
Косово
Кипр/Эстония
Группа C3
Словакия
Беларусь
Азербайджан
Казахстан/Молдова
Группа C4
Болгария
Северная Македония
Грузия
Гибралтар
Лига D
Группа D1
Лихтенштейн
Казахстан/Молдова
Андорра
Латвия
Группа D2
Мальта
Сан-Марино
Кипр/Эстония
- Напомним, 10 октября в финальном матче Лиги наций в Милане сборная Франции победила Испанию.
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