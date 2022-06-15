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Лига наций: результаты всех матчей вторника

15 июня, 2022 среда
05:45
Спорт

Во вторник, 14 июня, были сыграны заключительные матчи летней части Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига наций

4-й тур

14 июня

Дивизион A

Англия – Венгрия 0:4

Голы: Шаллай, 16, 70, Надь, 80, Газдаг, 89

Нидерланды – Уэльс 3:2

Голы: Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+3 – Джонсон, 26, Бэйл, 90+2 (пен.)

Германия – Италия 5:2

Голы: Киммих, 10, Гюндоган, 45+4 (пен.), Мюллер, 51, Вернер, 68, 69

Польша – Бельгия 0:1

Гол: Вичуай, 16

Дивизион B

Армения – Шотландия 1:4

Голы : Бичахчан, 6 - Армстронг, 14, 45+1, Макгинн, 50, Адамс, 54

Босния и Герцеговина – Финляндия 3:2

Голы: Пьянич, 5 (пен.), Джеко, 29, 58 – Пукки, 10, Каллман, 18

Румыния – Черногория 0:3

Голы: Мугоша, 42, 56, 63

Украина – Ирландия 1:1

Голы: Довбык, 47 – Коллинз, 31

Дивизион C

Люксембург – Фареры 2:2

Голы: Жерсон, 12 (пен.), Баррейро, 49 – Бьярталид, 57, 59

Турция – Литва 2:0

Голы: Айхан, 37, Чалханоглу, 54 (пен.)

Дивизион D

Молдова – Андорра 2:1

Голы: Каймаков, 26 (пен.), Николаеску, 50 (пен.) – Вийера, 45+4

Лихтенштейн – Латвия 0:2

Голы: Гутковскис, 20, 28

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Сборная Украины
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