Лига наций: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 14 июня, были сыграны заключительные матчи летней части Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
4-й тур
14 июня
Дивизион A
Англия – Венгрия 0:4
Голы: Шаллай, 16, 70, Надь, 80, Газдаг, 89
Нидерланды – Уэльс 3:2
Голы: Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+3 – Джонсон, 26, Бэйл, 90+2 (пен.)
Германия – Италия 5:2
Голы: Киммих, 10, Гюндоган, 45+4 (пен.), Мюллер, 51, Вернер, 68, 69
Польша – Бельгия 0:1
Гол: Вичуай, 16
Дивизион B
Армения – Шотландия 1:4
Голы : Бичахчан, 6 - Армстронг, 14, 45+1, Макгинн, 50, Адамс, 54
Босния и Герцеговина – Финляндия 3:2
Голы: Пьянич, 5 (пен.), Джеко, 29, 58 – Пукки, 10, Каллман, 18
Румыния – Черногория 0:3
Голы: Мугоша, 42, 56, 63
Украина – Ирландия 1:1
Голы: Довбык, 47 – Коллинз, 31
Дивизион C
Люксембург – Фареры 2:2
Голы: Жерсон, 12 (пен.), Баррейро, 49 – Бьярталид, 57, 59
Турция – Литва 2:0
Голы: Айхан, 37, Чалханоглу, 54 (пен.)
Дивизион D
Молдова – Андорра 2:1
Голы: Каймаков, 26 (пен.), Николаеску, 50 (пен.) – Вийера, 45+4
Лихтенштейн – Латвия 0:2
Голы: Гутковскис, 20, 28
- 14 июня в 4-м туре Лиги наций сборная Украины сыграла вничью против Ирландии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.28
Покупка 34.28Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.65Продажа 36.92
- Актуальное
- Важное