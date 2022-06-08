Лига наций: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 7 июня, были сыграны шесть матчей 2-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
2-й тур
7 июня
Дивизион А
Италия – Венгрия 2:1
Голы: Барелла, 30, Пеллегрини, 45 – Манчини, 61 (авт.)
Германия – Англия 1:1
Голы: Гофманн, 50 – Кейн, 88 (пен.)
Дивизион B
Финляндия – Черногория 2:0
Голы: Похянпало, 31, 38
Босния и Герцеговина – Румыния 1:0
Гол: Превляк, 68
Дивизион C
Литва – Турция 0:6
Голы: Синик, 2, 14, Дурсун, 56 (пен.), 81, Акгюн, 81, Давиршоглу, 90+1
Фарерские острова – Люксембург 0:1
Гол: Жерсон, 74 (пен.)
- 7 июня во 2 туре Лиги наций сборная Италии победила Венгрию.
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