Лига наций: результаты всех матчей воскресенья
В воскресенье, 12 июня, в 3 туре Лиги наций сборная Португалии уступила в гостях Швейцарии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
3-й тур
11 июня
Дивизион А
Испания – Чехия 2:0
Голы : Солер, 24, Сарабия, 75
Швейцария – Португалия 1:0
Гол : Сеферович, 1
Дивизион B
Норвегия – Швеция 3:2
Голы : Холанд, 10, 54, Серлот, 77 - Форсберг, 62, Дёкереш, 90+5
Словения – Сербия 2:2
Голы : Гнезда Черин, 48, Шешко, 53 - Живкович, 8, Митрович, 35
Удаление : Райкович, 90+1 (Сербия)
Дивизион C
Северная Ирландия – Кипр 2:2
Голы : Макнейр, 71, Эванс, 90+4 - Какулис, 32, 51
Грузия – Болгария 0:0
Северная Македония – Гибралтар 4:0
Голы : Барди, Торилла, 14 (авт.), Миовски, 16, Чурлинов, 31
Греция – Косово 2:0
Голы : Якумакис, 71, Манталос, 90+8
Дивизион D
Мальта – Сан-Марино 1:0
Гол : Мускат, 50
-
11 июня сборная Украины победила Армению в 3 туре Лиги наций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное