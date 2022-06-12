Лига наций: результаты всех матчей субботы
В субботу, 11 июня, были сыграны очередные матчи 3-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
3-й тур
11 июня
Дивизион А
Англия – Италия 0:0
Нидерланды – Польша 2:2
Голы: Классен, 51, Дюмфрис, 54 – Кэш, 18, Зелински, 49
Венгрия – Германия 1:1
Голы: Надь, 6 – Гоффманн, 9
Уэльс – Бельгия 1:1
Голы : Джонсон, 86 - Тилеманс, 51
Дивизион B
Украина – Армения 3:0
Голы : Малиновский, 61, Караваев, 77, Миколенко, 84
Ирландия – Шотландия 3:0
Голы: Браун, 20, Перотт, 28, Обафеми, 51
Румыния – Финляндия 1:0
Гол: Банка, 30
Черногория – Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Марушич, 77 – Менало, 62
Дивизион C
Фарерские острова – Литва 2:1
Голы: Давидсен, 20 (пен.), Андреасен, 45 – Черных, 6
Люксембург – Турция 0:2
Голы: Чалханоглу, 37 (пен.), Дурсун, 76
- 11 июня сборная Украины победила Армению в 3 туре Лиги наций.
- В другом матче Англия и Италия сыграли вничью 0:0.
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