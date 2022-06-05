Лига наций: результаты всех матчей субботы
В субботу, 4 июня, были сыграны еще семь матчей 1-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 8 июня. Наша команда выступает в дивизионе B. В соперниках Ирландия, Шотландия и Армения.
Лига наций
Дивизион А. 1-й тур
4 июня
Венгрия – Англия 1:0
Гол: Собослай, 66
Италия – Германия 1:1
Голы: Пеллегрини, 70 – Киммих, 73
Дивизон B
Армения – Ирландия 1:0
Гол: Сперцян, 74
Финляндия – Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Пукки, 45+1 (пен.) – Превляк, 90+3
Черногория – Румыния 2:0
Голы: Мугоша, 66, Вукчевич, 87
Дивизион C
Литва – Люксембург 0:2
Голы: Синани, 44, 78
Турция – Фарерские острова 4:0
Голы: Ундер, 37, Давиршоглу, 47, Дурсун, 82, Демираль, 85
- 5 июня в 1 туре Лиги наций сборная Венгрии по футболу неожиданно победила Англию.
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