Лига наций: результаты всех матчей субботы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 8 июня. Наша команда выступает в дивизионе B. В соперниках Ирландия, Шотландия и Армения.

Лига наций

Дивизион А. 1-й тур

4 июня

Венгрия – Англия 1:0

Гол: Собослай, 66

Италия – Германия 1:1

Голы: Пеллегрини, 70 – Киммих, 73

Дивизон B

Армения – Ирландия 1:0

Гол: Сперцян, 74

Финляндия – Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Пукки, 45+1 (пен.) – Превляк, 90+3

Черногория – Румыния 2:0

Голы: Мугоша, 66, Вукчевич, 87

Дивизион C

Литва – Люксембург 0:2

Голы: Синани, 44, 78

Турция – Фарерские острова 4:0

Голы: Ундер, 37, Давиршоглу, 47, Дурсун, 82, Демираль, 85

5 июня в 1 туре Лиги наций сборная Венгрии по футболу неожиданно победила Англию.

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