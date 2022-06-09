Лига наций: результаты всех матчей среды
В среду, 8 июня, были сыграны четыре матча 2-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
2-й тур
8 июня
Дивизион А
Бельгия – Польша 6:1
Голы: Витсель, 42, Де Брюйне, 59, Троссард, 73, 80, Дендонкер, 83, Опенда, 90+3 – Левандовские, 28
Уэльс – Нидерланды 1:2
Голы: Норрингтон-Дэвис, 90+2 - Копмайнерс, 50, Вегхорст, 90+4
Дивизион B
Ирландия – Украина 0:1
Гол: Цыганков, 48
Шотландия – Армения 2:0
Голы: Ралстон, 28, Маккенна, 40
- 8 июня сборная Украины победила Ирландию во 2 туре Лиги наций.
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