Лига наций: результаты всех матчей пятницы
В пятницу, 10 июня, был сыгран ряд матчей 3-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
3-й тур
10 июня
Дивизион А
Австрия – Франция 1:1
Голы: Вайманн, 37 – Мбаппе, 83
Дания – Хорватия 0:1
Гол: Пашалыч, 69
Дивизион B
Албания – Израиль 1:2
Голы: Броха, 45+2 (пен.) – Соломон, 57, 73
Дивизион C
Азербайджан – Словакия 0:1
Гол: Вайсс, 81
Беларусь – Казахстан 1:1
Голы: Малькевич, 84 – Аймбетов, 13
Дивизион D
Молдова – Латвия 2:4
Голы: Николаеску, 5 (пен.), Моцлан, 64 - Гутковскис, 19, 60, Икауньекс, 26, 75
Андорра – Лихтенштейн 2:1
Голы: Алаес, 78 (пен.), Рубио, 82 - Майер, 90+3
- 7 июня во 2 туре Лиги наций сборная Италии победила Венгрию.
- 9 июня сборная Португалии по футболу оказалась сильнее Чехии в 3-м туре Лиги наций.
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