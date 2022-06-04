Лига наций: результаты всех матчей пятницы
В пятницу, 3 июня, были сыграны семь матчей 1-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 8 июня. Наша команда выступает в дивизионе B. В соперниках Ирландия, Шотландия и Армения.
Лига наций
Дивизион А. 1-й тур
3 июня
Бельгия – Нидерланды 1:4
Голы: Бачуай, 90+3 – Бергвейн, 40, Депай, 51, 65, Дамфрис, 61
Франция – Дания 1:2
Голы: Бензема, 53 – Корнелиус, 68, 88
Хорватия – Австрия 0:3
Голы: Арнаутович, 41, Грегорыч, 54, Забитцер, 57
Дивизон C
Казахстан – Азербайджан 2:0
Голы: Аймбетов, 50, 60
Беларусь – Словакия 0:1
Гол: Суслов, 61
Дивизион D
Латвия – Андорра 3:0
Голы: Улдрикис, 9, 77, Икауньекс, 85
Лихтенштейн – Молдова 0:2
Голы: Николаеску, 5 (пен.), Болохан, 90+4
- В центральном матче 2 июня сборная Испании сыграла вничью с Португалией в Лиге наций.
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