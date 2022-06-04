Лига наций: результаты всех матчей пятницы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 8 июня. Наша команда выступает в дивизионе B. В соперниках Ирландия, Шотландия и Армения.

Лига наций

Дивизион А. 1-й тур

3 июня

Бельгия – Нидерланды 1:4

Голы: Бачуай, 90+3 – Бергвейн, 40, Депай, 51, 65, Дамфрис, 61

Франция – Дания 1:2

Голы: Бензема, 53 – Корнелиус, 68, 88

Хорватия – Австрия 0:3

Голы: Арнаутович, 41, Грегорыч, 54, Забитцер, 57

Дивизон C

Казахстан – Азербайджан 2:0

Голы: Аймбетов, 50, 60

Беларусь – Словакия 0:1

Гол: Суслов, 61

Дивизион D

Латвия – Андорра 3:0

Голы: Улдрикис, 9, 77, Икауньекс, 85

Лихтенштейн – Молдова 0:2

Голы: Николаеску, 5 (пен.), Болохан, 90+4

В центральном матче 2 июня сборная Испании сыграла вничью с Португалией в Лиге наций.

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