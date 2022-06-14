Лига наций: результаты всех матчей понедельника
В понедельник, 13 июня, в 4 туре группового раунда Лиги наций Хорватия победила в гостях Францию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
4-й тур
13 июня
Дивизион A
Франция – Хорватия 0:1
Гол : Модрич, 5
Дания – Австрия 2:0
Голы : Винд, 21, Сков Ольсен, 37
Дивизион B
Исландия - Израиль 2:2
Голы : Торстейнссон, 9, Гельгасон, 60 - Гретарсон, 35 (авт.), Перец, 65
Дивизион C
Казахстан – Словакия 2:1
Голы : Вороговский, 18, Астанов, 39 - Беро, 51
Удаление : Дуда, 87 (Словакия)
Азербайджан – Беларусь 2:0
Голы : Эмрели, 76, Шейдаев, 90+3
- 8 июня в Дублине сборная Украины выиграла у Ирландии 1:0.
- 11 июня Украина разгромила у Лодзи Армению со счетом 3:0.
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