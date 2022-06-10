Лига наций: результаты всех матчей четверга
В четверг, 9 июня, были сыграны 9 матчей 3-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
3-й тур
9 июня
Дивизион А
Португалия – Чехия 2:0
Голы: Кансело, 33, Гуедеш, 38
Швейцария – Испания 0:1
Гол: Сорабия, 13
Дивизион B
Норвегия – Словения 0:0
Швеция – Сербия 0:1
Гол: Фович, 45+3
Дивизион C
Гибралтар – Болгария 1:1
Голы: Уокер, 61 (пен.) – Минчев, 45+1
Греция – Кипр 3:0
Голы: Бакасетас, 8, Павлидис, 20, Лимниос, 48
Косово – Северная Ирландия 3:2
Голы: Мурики, 9 (пен.), 52, Бытики, 19 – Лейвери, 44, Баллард, 83
Северная Македония – Грузия 0:3
Голы: Зивзовадзе, 52, Кварацхелия, 62, Китеишвили, 84
Дивизион D
Мальта – Эстония 1:2
Голы : Хейн, 56 (авт.) - Васильев, 21, Аниер, 90+4
- 7 июня во 2 туре Лиги наций сборная Италии победила Венгрию.
- 9 июня сборная Португалии по футболу оказалась сильнее Чехии в 3-м туре Лиги наций.
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