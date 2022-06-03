Лига наций: результаты всех матчей четверга
В четверг, 2 июня, были сыграны 10 матчей 1-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 8 июня. Наша команда выступает в дивизионе B. В соперниках Ирландия, Шотландия и Армения.
Лига наций
Дивизион А. 1-й тур
2 июня
Испания – Португалия 1:1
Голы: Мората, 25 – Орта, 82
Чехия – Швейцария 2:1
Голы : Кухта, 11, Соу, 58 (авт.) - Окафор, 44
Дивизион B
Израиль – Исландия 2:2
Голы: Абада, 25, Вайссман, 84 – Гельгасон, 42, Сигурдссон, 53
Словения – Швеция 0:2
Голы: Форсберг, 39 (пен.), Кулушевски, 88
Сербия – Норвегия 0:1
Гол: Холланд, 26
Дивизион C
Северная Ирландия – Греция 0:1
Гол: Бакасетас, 39
Кипр – Косово 0:2
Голы: Бериша, 65, Жегрова, 78
Грузия – Гибралтар 4:0
Голы : Кварцхелия, 12, Кашия, 33, Микаутадзе, 87, Вако, 88
Болгария – Северная Македония 1:1
Голы: Десподов, 13 – Ристовски, 50
Дивизион D
Эстония – Сан-Марино 2:0
Голы: Кирсс, 24, Тамм, 32
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