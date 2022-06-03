Лига наций: результаты всех матчей четверга

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 8 июня. Наша команда выступает в дивизионе B. В соперниках Ирландия, Шотландия и Армения.

Лига наций

Дивизион А. 1-й тур

2 июня

Испания – Португалия 1:1

Голы: Мората, 25 – Орта, 82

Чехия – Швейцария 2:1

Голы : Кухта, 11, Соу, 58 (авт.) - Окафор, 44

Дивизион B

Израиль – Исландия 2:2

Голы: Абада, 25, Вайссман, 84 – Гельгасон, 42, Сигурдссон, 53

Словения – Швеция 0:2

Голы: Форсберг, 39 (пен.), Кулушевски, 88

Сербия – Норвегия 0:1

Гол: Холланд, 26

Дивизион C

Северная Ирландия – Греция 0:1

Гол: Бакасетас, 39

Кипр – Косово 0:2

Голы: Бериша, 65, Жегрова, 78

Грузия – Гибралтар 4:0

Голы : Кварцхелия, 12, Кашия, 33, Микаутадзе, 87, Вако, 88

Болгария – Северная Македония 1:1

Голы: Десподов, 13 – Ристовски, 50

Дивизион D

Эстония – Сан-Марино 2:0

Голы: Кирсс, 24, Тамм, 32

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