Лига наций: результаты всех матчей 27 сентября
Во вторник, 27 сентября, были сыграны заключительные матчи группового этапа Лиги наций.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч 6-го тура Украина – Шотландия, проходивший в Кракове, закончился со счетом 0:0. Для выхода в элитный дивизион Лиги наций Украине нужна была только победа, поэтому следующий розыгрыш турнира наша команда снова проведет в лиге B.
В этом сезоне Лиги наций сборная Украины заняла второе место в группе 1 дивизиона B. Наша команда набрала 11 очков, одержала 3 победы и 2 ничьих.
Лига наций
6-й тур
27 сентября
Дивизион A
Португалия – Испания 0:1
Гол: Мората, 88
Швейцария – Чехия 2:1
Голы: Фройлер, 29, Эмболо, 30 – Шик, 45
Дивизион B
Албания – Исландия 1:1
Голы: Леньяни, 35 - Андерсон, 90+7
Ирландия – Армения 3:2
Голы: Иган, 18, Обафеми, 52, Брейди, 90+1 - Дащян, 71, Сперцян, 73
Норвегия – Сербия 0:2
Голы: Влахович, 42, Митрович, 54
Украина – Шотландия 0:0
Швеция – Словения 1:1
Голы: Форсберг, 42 - Шешко, 28
Дивизион C
Греция – Северная Ирландия 3:1
Голы: Пелкас, 14, Масурас, 55, Манталос, 80 - Лейвери, 18
Косово – Кипр 5:1
Голы: Муслия, 22, Ррудхани, 45+1, Рашани, 47, Мурики, 52, 84 - Роберж, 81
- 21 сентября Украина уступила Шотландии со счетом 0:3.
- 24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5 туре Лиги наций.
- 26 сентября Александр Петраков заявил, что не ведет переговоры с Украинской ассоциацией футбола о продлении контракта.
- Вечером 27 сентября сборная Украины по футболу сыграла вничью против Шотландии в 6-м туре Лиги наций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.74
Покупка 40.74Продажа 41.72
-
EUR
Покупка 39.19Продажа 40.38
- Актуальное
- Важное