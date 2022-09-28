Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч 6-го тура Украина – Шотландия, проходивший в Кракове, закончился со счетом 0:0. Для выхода в элитный дивизион Лиги наций Украине нужна была только победа, поэтому следующий розыгрыш турнира наша команда снова проведет в лиге B.

В этом сезоне Лиги наций сборная Украины заняла второе место в группе 1 дивизиона B. Наша команда набрала 11 очков, одержала 3 победы и 2 ничьих.

Лига наций

6-й тур

27 сентября

Дивизион A

Португалия – Испания 0:1

Гол: Мората, 88

Швейцария – Чехия 2:1

Голы: Фройлер, 29, Эмболо, 30 – Шик, 45

Дивизион B

Албания – Исландия 1:1

Голы: Леньяни, 35 - Андерсон, 90+7

Ирландия – Армения 3:2

Голы: Иган, 18, Обафеми, 52, Брейди, 90+1 - Дащян, 71, Сперцян, 73

Норвегия – Сербия 0:2

Голы: Влахович, 42, Митрович, 54

Украина – Шотландия 0:0

Швеция – Словения 1:1

Голы: Форсберг, 42 - Шешко, 28

Дивизион C

Греция – Северная Ирландия 3:1

Голы: Пелкас, 14, Масурас, 55, Манталос, 80 - Лейвери, 18

Косово – Кипр 5:1

Голы: Муслия, 22, Ррудхани, 45+1, Рашани, 47, Мурики, 52, 84 - Роберж, 81

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb