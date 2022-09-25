Лига наций: результаты всех матчей 24 сентября
В субботу, 24 сентября, были сыграны 8 матчей 5-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
5-й тур
23 сентября
Дивизион А
Испания – Швейцария 1:2
Голы: Альба, 55 - Аканджи, 21, Эмболо, 58
Чехия – Португалия 0:4
Голы: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45+2, Жота, 82
Дивизион B
Армения – Украина 0:5
Голы: Тимчик, 22, Зубков, 57, Довбык, 69, 84, Игнатенко, 81
Словакия – Норвегия 2:1
Голы: Шпорар, 69, Шешко, 88 - Холланд, 47
Израиль – Албания 2:1
Голы: Вайссман, 46, Барибо, 90+2 - Узуни, 88
Сербия – Швеция 4:1
Голы: Митрович, 18, 45+1, 50, Лукич, 70 – Клаэссон, 15
Шотландия – Ирландия 2:1
Голы: Хендри, 49, Кристи, 82 (пен.) - Иган, 18
Дивизион C
Северная Ирландия – Косово 2:1
Голы: Уайт, 82, Мадженнис, 90+3 - Мурики, 58
Кипр – Греция 1:0
Гол: Ционис, 18
- 23 сентября сборная Грузии одолела Северную Македонию и досрочно вышла в дивизион B.
- 24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5 туре Лиги наций.
- В другом матче сборная Португалии разгромила Чехию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.9
Покупка 40.9Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное